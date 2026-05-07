Что можно и что нельзя делать в Евсеев день 7 мая 2026

7 мая 2026 года православная церковь вспоминает мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и ещё сорока христиан, которые, увидев страдания великомученика Георгия Победоносца, уверовали во Христа и приняли лютую смерть за веру. В народном календаре этот день прозвали Евсеевым днём или «Евсей — овсы отсей».
В народе говорили: «На Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета» — тоска, апатия и беспричинная усталость. Чтобы не поддаться этой напасти, наши предки соблюдали особые правила. Рассказываем, что обязательно нужно сделать 7 мая 2026 года, а от чего лучше отказаться.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 7 МАЯ 2026.
1. Сеять овёс — главное дело дня.
Евсея прозвали «Овсы отсей» не случайно. Это последний благоприятный срок для посева овса. Ориентир — когда начинает распускаться берёза, появляются крылатые муравьи или с ивы летит пух. Даже если земля ещё сырая, овёс «любит хоть в воду, да в пору».
2. Готовить блюда из овса.
Овсяная каша, блины, печенье, кисель или суп с овсяной крупой — такая пища символизирует достаток и благополучие. Обязательно угостите соседей, нуждающихся или случайных прохожих — щедрость в этот день вернётся вам троекратно.
3. Умываться росой или святой водой.
Утренняя роса в Евсеев день считалась целебной — она дарит свежесть коже и здоровье. Если росы нет, умойтесь святой водой (или просто из родника). Это помогает избавиться от «маеты» — хандры и упадка сил.
4. Гадать на зёрнах (если хочется).
Вечером возьмите горсть овса или пшеницы в левую руку, загадайте желание и высыпьте на стол. Чётное количество зёрен — к исполнению задуманного.
5. Проводить время на свежем воздухе.
Прогулки, лёгкая работа в саду или просто отдых от душевной суеты приветствуются. Но без фанатизма — переутомление в этот день только усилит «маету».
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 7 МАЯ 2026.
Самое важное предупреждение: не поддавайтесь унынию!
Грустить, жаловаться на жизнь, вспоминать старые обиды и впадать в апатию — главный запрет дня. Считается, что тоска, пришедшая на Евсея, может затянуться на месяцы и даже навлечь болезни. Если чувствуете хандру — умойтесь холодной водой, помолитесь мученику Евсевию и займитесь делом.
Категорически запрещено:
Ссориться, злословить, мстить — Всё зло, отправленное в этот день, вернётся бумерангом в усиленном размереВпускать в дом непрошеных гостей — Чужак может принести негатив и ссоры. Если уж пришли — после ухода обрызгайте углы святой водой и проветритеГотовить из пшеничной и ржаной муки — Это может вызвать болезни живота. Только овсяная выпечка! Сажать что-либо в дождь — Привлечёте сорняки, которые заглушат посевыДарить подарки из ткани (полотенца, платки, скатерти) — К финансовым проблемам и утечке благополучия 7 вещей, из-за которых уходит удачаЛовить летящий пух с ивы или тополя — К бедеПоднимать что-либо с земли (даже деньги) — К финансовым трудностямСтричь волосы и ногти — «Укоротите» жизнь или здоровье — тяжкий грех по поверьямТочить ножи — Спровоцируете семейную ссоруНадевать вещи наизнанку — К бедеПересчитывать деньги — К безденежьюРазбрасывать вещи — Беспорядок в доме — к беспорядочной жизни во всёмОтказывать в помощи — Добро вернётся сторицей, но отказ — к череде неудач.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ПОГОДУ 7 МАЯ.
Утреннее солнце ясное — к скорому теплу и дружным всходамДождь — к крупным кочанам капустыТуман утром — лето будет долгимМного птиц у земли — к ненастьюОблака идут низко — жди похолоданияЖёлтая вечерняя заря — без осадков, теплоЗолотой закат — ясные благоприятные дни для посевовПоявились крылатые муравьи — пора сеять овёсМного комаров — к хорошему урожаю овса.
КОМУ И О ЧЁМ МОЛИТЬСЯ 7 МАЯ.
Мученикам Евсевию, Неону, Леонтию, Лонгину и их дружине молятся:
Об укреплении духа и твёрдости в вереО защите воинам и всем, кто подвергается гонениямОб избавлении от уныния, апатии и «маеты’О помощи в перенесении скорбей и болезней.
Эти святые, которых били железными прутьями до обнажения внутренностей и усекли мечом, имеют великое дерзновение перед Богом. Искренняя молитва им поможет обрести внутреннюю опору.
ГЛАВНОЕ НАПОМИНАНИЕ НА 7 МАЯ 2026.
Можно: сеять овёс, готовить овсяные блюда, умываться росой, гулять, гадать на зёрнах, быть щедрым. Нельзя: унывать, ссориться, впускать незваных гостей, стричься, точить ножи, надевать вещи наизнанку, считать деньги.
Храните мир в душе и доме — и Евсеев день пройдёт без «маеты», а год будет сытым и благополучным!
Кто такие мученики Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин.
Чтобы понять, кем были эти святые, необходимо обратиться к трагической странице истории ранней Церкви — периоду правления римского императора Галерия Валерия Диоклетиана. Диоклетиан, занимавший престол с 284 по 305 год, вошёл в историю как правитель, развязавший самые жестокие и масштабные гонения на христиан за всё время существования Римской империи. Этот период получил название «Великое гонение» и продолжался с 303 по 313 год, когда был издан Миланский эдикт, даровавший христианам свободу вероисповедания.
Император Диоклетиан стремился возродить традиционную римскую религию и поклонение языческим идолам. Он издал серию эдиктов, предписывавших разрушать христианские храмы, сжигать священные книги, лишать христиан гражданских прав и должностей, а тех, кто отказывался приносить жертвы языческим богам, подвергать пыткам и казням. Именно в это время, около 303 года, в городе Никомидии — столице восточной части Римской империи — разворачиваются события, связанные со страданиями великомученика Георгия Победоносца. И именно здесь на исторической сцене появляются те, кому суждено было разделить участь исповедников истинной веры.
Место действия: Никомидия и темница великомученика.
Никомидия в ту эпоху была одним из крупнейших и наиболее значимых городов восточного Средиземноморья. Расположенная на берегу Мраморного моря, она служила резиденцией Диоклетиана и центром политической жизни восточных провинций. Именно здесь император проводил большую часть своего правления, отсюда же исходили его указы, обрекавшие на смерть тысячи христиан.
В одной из темниц Никомидии томился великомученик Георгий Победоносец — военачальник, открыто исповедавший христианскую веру перед императором и подвергнутый за это жесточайшим истязаниям. Согласно церковному преданию, Георгий претерпел множество мучений: его колесовали, бросали в ров с негашёной известью, заставляли бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри, поили ядом, били плетьми до тех пор, пока земля не пропиталась его кровью. Но каждый раз Господь исцелял и укреплял своего верного воина.
Именно при этих страданиях, по воле Божией, находились свидетели — люди, которым предстояло стать не просто наблюдателями, но соучастниками великого подвига.
Кто такие эти свидетели: от стражников до добровольных помощников.
Церковное предание не даёт окончательного и однозначного ответа на вопрос, кем именно были Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и сорок других мучеников. Согласно одной версии, они состояли при темнице в качестве стражников или прислуживающих — людей, чьей обязанностью было наблюдение за узниками, поддержание порядка и обеспечение исполнения тюремного распорядка. По другой версии, эти люди были христианами или сочувствующими, которые тайно проникали к заключённым, чтобы принести им пищу, воду, перевязки для ран и, главное, поддержать их духовно в преддверии казни.
Какими бы ни были их прежние должности и звания, важно другое: когда они увидели нечеловеческое мужество и твёрдость Георгия Победоносца, когда стали свидетелями чудесных исцелений, происходивших с ним после каждого истязания, их сердца потрясло это зрелище. Сомнения рассеялись, страх отступил. Они осознали, что Бог, который так укрепляет и спасает Своего исповедника, — истинный Бог.
И тогда эти люди, бывшие до того момента либо равнодушными исполнителями воли римских властей, либо тайными христианами, ещё не решившимися на открытое исповедание веры, совершили главный поступок своей жизни. Они открыто заявили о том, что верят во Христа, и отказались поклоняться языческим идолам. Это исповедание в обстановке, когда христиан повсеместно хватали, пытали и казнили, фактически было приговором самому себе — добровольным вступлением на путь мученичества.
Арест и заключение.
После того как Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и их соратники — всего их было около сорока человек, не считая тех, чьи имена не сохранились для истории — публично исповедали себя христианами, последовал немедленный арест. Римские власти, и без того занятые подавлением христианского сопротивления, не могли оставить без внимания такое дерзкое заявление, сделанное практически у стен императорской резиденции.
Всех новообращённых схватили, заковали в тяжёлые цепи и бросили в темницу. Исторические источники не сохранили подробностей об условиях их содержания, но можно с уверенностью предположить, что тюрьмы того времени были местами страшными. Заключённые содержались в сырых, тёмных подземельях, часто без достаточного количества пищи и воды, скутые по рукам и ногам железом, которое врезалось в тело при малейшем движении.
Но, как свидетельствуют жития святых, даже в этих нечеловеческих условиях дух мучеников не был сломлен. Они проводили время в молитвах, поддерживали друг друга, укрепляли тех, кто мог пасть духом. Их пример и слова утешения помогали всем узникам сохранить верность Христу до конца. Не случайно церковное предание упоминает, что всего в той же темнице вместе с Евсевием и его сподвижниками томилось множество других христиан, ожидавших своей участи.
Суд и отказ от жертвоприношения.
После казни великомученика Георгия Победоносца — а по некоторым сведениям, его усекновение мечом произошло именно в Никомидии — император Диоклетиан издал особый указ, касавшийся всех узников, содержавшихся в темницах. Им предписывалось принести жертвы римским богам и императору как живому божеству. Тех, кто откажется, ожидала неминуемая смерть.
Когда стражники привели Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и других заключённых на суд, перед ними вновь было предложено совершить языческое жертвоприношение. И снова, как и в момент их первого исповедания, ответ был твёрдым и недвусмысленным — они отказываются поклоняться идолам, ибо есть только один истинный Бог — Иисус Христос.
Римские судьи, привыкшие к тому, что страх смерти заставляет большинство преступников пойти на любые уступки, были, вероятно, удивлены спокойной твёрдостью этих людей. Перед ними стояли не воины и не философы — вчерашние стражники, простые труженики, люди, не обладавшие ни властью, ни влиянием. Но они обладали тем, что никакой император не мог у них отнять, — истинной верой, которая была для них дороже самой жизни.
Приговор был вынесен незамедлительно: всех, кто отказался принести жертвы, надлежало подвергнуть жесточайшим пыткам, а затем казнить. Так начался для Евсевия и его сподвижников путь на Голгофу.
Мученическая смерть: биение железными прутьями.
Церковное предание сохранило для нас страшные подробности казни святых мучеников. Первым наказанием, к которому их приговорили, было биение железными прутьями. В античной практике существовало несколько видов бичевания — от относительно мягкого розгами до смертоносного ударами свинцовыми шарами или железными прутьями, которые буквально разрывали человеческое тело.
Мучеников били с такой жестокостью, что их плоть не выдерживала. Согласно житиям, удары железными прутьями были настолько сильными и многочисленными, что обнажились внутренности святых. Это описание — не литературное преувеличение, а свидетельство реальной практики римских истязаний: бичевание железными прутьями действительно могло быть доведено до того, что кожа и мышцы полностью отделялись от костей, обнажая внутренние органы.
Но даже в этих нечеловеческих страданиях, когда, казалось бы, любое живое существо должно было потерять сознание от боли, мученики не отреклись от своей веры. Они не взывали о пощаде, не просили прекратить истязания. Напротив, силы их духа, по свидетельствам, только укреплялись, и они продолжали славить Христа даже в момент самых страшных мук.
Усекновение мечом.
Когда стало очевидно, что никакие пытки не сломят волю исповедников, судьи вынесли окончательный приговор — усекновение мечом. Казнь мечом считалась в Римской империи относительно быстрой и почетной смертью, которую применяли к римским гражданам, в отличие от распятия, предназначенного для рабов и разбойников. Однако в данном случае трудно говорить о какой-либо «милости» по отношению к людям, которых перед этим били до обнажения внутренностей.
Около 303 года, точная дата не сохранилась, но церковная традиция относит это событие к периоду сразу после кончины великомученика Георгия Победоносца, тридцать святых мучеников — Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин и сорок других — были усечены мечом. Их головы отсекли, а тела, по обычаю того времени, вероятно, были оставлены без погребения как тела преступников. Однако христиане, рисковавшие собственной жизнью, тайно собрали останки исповедников и с почестями предали их земле.
Путаница с именами: почему возникает вопрос о личности Евсевия.
Следует сказать, что христианский именослов упоминает нескольких святых с именем Евсевий. Наиболее известны из них три. Во-первых, это мученик Евсевий, живший в первом веке и пострадавший в самом начале распространения христианства. Во-вторых, Евсевий Никомидийский, казнённый по приказу императора Диоклетиана уже в начале четвёртого века — именно этот Евсевий, по всей вероятности, и является тем самым святым, о котором идёт речь в контексте событий, связанных с великомучеником Георгием. В-третьих, преподобный Евсевий Пустынник, ставший отшельником и подвизавшийся в четвёртом веке уже после окончания гонений, когда христианство стало легальной религией.
Эта множественность святых с одинаковыми именами иногда создаёт путаницу в народных представлениях. Однако церковная традиция чётко различает их: мученик Евсевий, о котором говорится в данной статье, пострадал вместе с Неоном, Леонтием и Лонгином в Никомидии около 303 года, будучи свидетелем страданий великомученика Георгия Победоносца.
Почему они почитаются как мученики.
В православной традиции мучениками называют тех христиан, которые приняли насильственную смерть за свою веру во Христа, не отрекшись от неё, даже под угрозой пыток и смерти. Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин — именно такие люди. Они не были ни апостолами, ни епископами, ни знаменитыми богословами. Они были простыми людьми, возможно, не обладавшими глубоким богословским образованием. Но они обладали самым главным — чистым и искренним сердцем, которое, увидев чудо Божие, немедленно открылось навстречу Истине.
Их подвиг важен для христианской Церкви ещё и потому, что он был добровольным. Никто не принуждал их исповедовать веру открыто. Они могли бы оставаться в тени, не привлекать к себе внимания, пережить гонения и, возможно, дожить до старости в мире и спокойствии. Но они предпочли этому земному благополучию небесную награду, войдя в число тех, о ком Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Духовный смысл их подвига.
С богословской точки зрения, обращение ко Христу Евсевия и его сподвижников имело особое значение. Они были свидетелями страданий великомученика Георгия — и эти страдания послужили для них тем «семенем», из которого выросла их собственная вера. Это яркий пример того, как мученическая кровь одного христианина становится основанием для обращения других. Не случайно раннехристианский писатель Тертуллиан сказал: «Кровь мучеников — семя христиан».
Георгий Победоносец своей стойкостью и чудесами, явленными во время истязаний, привёл ко Христу сорок и более человек. А эти сорок, в свою очередь, своим примером должны были укрепить веру бесчисленного множества других христиан, как живших в то время, так и будущих поколений. Таким образом, получается, что страдания Георгия не пропали даром — они принесли обильный духовный плод.
О чём молятся этим святым.
В православной молитвенной традиции к мученикам Евсевию, Неону, Леонтию и Лонгину обращаются с определёнными прошениями. Прежде всего, у них просят об укреплении духа и даровании твёрдости в вере. Их собственный пример — пример людей, которые не побоялись открыто исповедать Христа перед лицом жестокого гонителя и приняли за это мученическую смерть, — служит великим утешением для всех, кто сталкивается с притеснениями за свои религиозные убеждения.
Также к этим святым обращаются с молитвой о помощи в перенесении скорбей и болезней. Поскольку сами они претерпели нечеловеческие страдания, верующие надеются, что святые могут испросить у Бога облегчения участь тех, кто сейчас страдает от тяжёлых недугов или жизненных обстоятельств.
Особое покровительство эти мученики оказывают воинам — тем, кто, подобно святому Георгию Победоносцу, стоит на страже своего Отечества и своей веры. Но не только военным — любой христианин, которому приходится отстаивать свои убеждения перед лицом враждебного мира, может обратиться к Евсевию и его спутникам за помощью и заступничеством.
Несколько слов о молитве святым.
Важно понимать, что православные христиане не «поклоняются» святым, а лишь просят их о предстательстве перед Богом. Святые — это не божества и не магические посредники. Это наши старшие братья и сёстры во Христе, которые уже прошли свой земной путь и теперь находятся у Престола Божия, где их молитвы о живых имеют особую силу.
Поэтому, когда верующий взывает к мученику Евсевию или его сподвижникам, он просит: «Святый мучениче Евсевие, моли Бога о нас». То есть просит святого стать ходатаем, заступником, передать Господу его смиренные прошения. И вера Церкви основана на убеждении, что Господь слышит молитвы Своих угодников и по их ходатайству подаёт просящим то, что им полезно для спасения.
Мученики Евсевий, Неон, Леонтий и Лонгин — это малая часть того огромного сонма исповедников, которые своей кровью засвидетельствовали верность Христу в первые три столетия существования христианской Церкви. Они не оставили после себя богословских трудов, не основывали монастырей, не совершали громких чудес при жизни. Но они совершили нечто большее — они отдали свои жизни за Того, Кого полюбили всем сердцем, увидев Его силу, действующую в страданиях великомученика Георгия.
Их имена сохранились в церковном календаре, и каждый год 7 мая православная Церковь вспоминает их подвиг. Эта память нужна не мёртвым, а живым — чтобы мы, читая и слыша об их страданиях, укреплялись в собственной вере, учились не бояться исповедовать Христа перед лицом мира, помнили, что никакие временные трудности и страдания не могут сравниться с той славой, которую Господь уготовал любящим Его. И, быть может, молитва этих святых поможет нам сохранить верность Христу до самого конца, чтобы и нам, подобно им, войти в радость Господа своего.