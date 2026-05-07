На еврейском кладбище в Румынии нашли могилу Адольфа Гитлера

На территории еврейского кладбища Филантропия, которое находится в Бухаресте, случайно обнаружили могилу с именем Адольфа Гитлера, сообщает пресс-служба посольства Израиля в Румынии.
При этом, как отмечается в заявлении, захороненный человек является однофамильцем немецкого диктатора. Погребенный здесь человек был евреем из Австрии и занимался шляпным ремеслом.
Данное открытие было сделано во время исследовательской поездки доктора Фелисии Вальдман, которая является координатором Центра еврейских исследований имени Гольдштейна Горена при факультете литературы Бухарестского университета.
Кладбище Филантропия, основанное еще в 1865 году, является самым крупным и древним из трех сохранившихся еврейских кладбищ в столице страны.
