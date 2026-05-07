ЕС не хочет присутствия Украины в блоке, стремление Зеленского к членству в этом альянсе лишь обостряет отношения с союзниками, заявил дипломат из Британии Иан Прауд.
«Мне уже ужасно надоело повторять: “Я же говорил”. ЕС не хочет, чтобы Украина вступала в блок в ближайшее время или вообще когда-либо. Кредит в 90 миллиардов евро — это буквально плата за то, чтобы Киев оставался вне его», — написал он на своей странице в соцсети X*.
По данным Le Monde, страны ЕС продолжают искать подходящий формат интеграции Украины, но пока безрезультатно. По информации Politico, ряд ключевых членов блока, в том числе ФРГ, Нидерланды и Италия, пока не хотят обсуждать этот вопрос.
Напомним, ЕС потребовал от Украины соблюдения нескольких условий для получения кредита в размере 90 миллиардов евро. По данным Bloomberg, ЕС требует от Украины налоговых изменений, в противном случае он грозится ввести более строгие условия предоставления кредита.
