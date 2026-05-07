Медведь напал на мужчину рядом с начальной школой в Японии

В японской префектуре Акита медведь напал на человека рядом с начальной школой. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает издание News On Japan.
Инцидент произошел утром 5 мая в городе Юрихондзе. Медведь напал на 40-летнего мужчину, который осматривал рисовое поле. Пострадавший укрылся в автомобиле, добрался до ближайшего магазина и попросил вызвать скорую помощь.
— Сначала я подумала, что ему стало плохо. Но лицо было в крови, спина и ноги изранены, одежда разорвана, — рассказала сотрудница магазина.
Рисовое поле, где скрывался медведь, расположено рядом со зданием начальной школы. Местные жители опасаются, что звери станут нападать и на детей, говорится в материале.
До этого в префектуре Фукусима медведь напал на сотрудника сил самообороны Японии. С начала апреля в регионе фиксировали случаи появления животных, вышедших из спячки.
До этого медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел утром 14 марта в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями заднюю поверхность голени.