Медведь напал на мужчину рядом с начальной школой в Японии

До этого медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел утром 14 марта в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями заднюю поверхность голени.