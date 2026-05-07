«Противоречит ценностям»: солдат ЦАХАЛ осквернил статую Девы Марии

ЦАХАЛ осудила инцидент, запечатленный на фотографии, где израильский военнослужащий прикрепляет сигарету к статуе Девы Марии в Ливане. В армии заявили о намерении провести расследование.
«ЦАХАЛ расценивает этот инцидент как чрезвычайно серьезный и подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — говорится в сообщении.
Предварительно снимок был сделан несколько недель назад. В армии Израиля отметили, что «уважают свободу вероисповедания, религиозные символы и святые места всех конфессий».
Ранее KP.RU сообщал, что израильский военный разбил статую Иисуса Христа в одном из ливанских поселений. В ЦАХАЛ отметили, что поведение солдата не соответствует тем критериям, которые Израиль ожидает от своих военнослужащих.