Дипломаты РФ в Великобритании почтили память участников Северных конвоев

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Российские дипломаты в Великобритании почтили память участников Северных конвоев в преддверии Дня Победы, возложив венки к мемориалу в населенном пункте Линесс на Оркнейских островах (Шотландия). Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Эдинбурге.
«6 мая 2026 года, накануне 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, дипломаты генерального консульства России в Эдинбурге возложили венок к мемориалу “Арктические конвои” в Линессе на Оркнейских островах. Памятник, открытый в 2009 году, расположен на берегу [гавани] Скапа-Флоу, где во время войны собирались военные корабли для сопровождения и защиты торговых судов, направлявшихся в Советский Союз», — говорится в сообщении диппредставительства в Telegram-канале.
Северные конвои, которые в Великобритании называют Арктическими конвоями, — применявшийся во время Второй мировой войны способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировались в Ливерпуле и в бухте Лох-Ю в Великобритании, а также в Рейкьявике и других портах Исландии. Их путь лежал вокруг оккупированной Норвегии через Северную Атлантику. Расстояние до портов Мурманска, Архангельска и Молотовска (Северодвинска) суда преодолевали за 10−14 суток.
Планирование и командование конвоями осуществляло адмиралтейство Великобритании. Транспортные суда принадлежали СССР и союзникам, в основном Великобритании, США и Канаде, их прикрытие обеспечивали главным образом британские ВМС. В Баренцевом море к ним присоединялись корабли Северного флота ВМФ СССР.
С 1941 по 1945 год британские военные корабли провели 78 караванов судов через Баренцево море. Они доставили по программе ленд-лиза 4 млн тонн грузов, в том числе свыше 5 тыс. танков и 7 тыс. самолетов. За это время противник потопил 87 торговых судов и 18 кораблей ВМС Великобритании, погибли 3 тыс. моряков.
Воинские захоронения.
Посольство РФ в Лондоне в среду сообщило, что российские дипломаты также возложили цветы к могилам советских военнослужащих, погребенных в городах Шафтсбери (графство Дорсет), Тидворт (графство Уилтшир) и Олдершот (графство Хэмпшир). «Подобные визиты носят регулярный характер. Совместно с неравнодушными соотечественниками на системной основе осуществляем инспектирование, благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии воинских захоронений на территории Соединенного Королевства. Увековечение памяти павших защитников Отечества, особенно в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, — это не только наш нравственный долг, но и элемент исторической справедливости, не подверженный влиянию политической конъюнктуры», — указали в диппредставительстве.
На территории Великобритании находятся 18 советских воинских захоронений, три из них — на военном кладбище в Тидворте. Остальные расположены на военных кладбищах в Ливерпуле, Лидсе, Олдершоте, Честере, Хаддерсфилде, Харрогейте, Хартлпуле и Шафтсбери. В преддверии Дня Победы российские дипломаты проинспектировали состояние каждого из них.
При освобождении концентрационных лагерей в последние годы войны не всех граждан СССР удавалось отправить на родину. Кто-то оказался в военных госпиталях Англии и после смерти похоронен в Великобритании. Помимо этого, во время войны Германия контролировала Нормандские острова в проливе Ла-Манш, основав здесь четыре концентрационных лагеря. В некоторых из них содержались узники из республик СССР. В течение многих лет посольство РФ в Лондоне совместно с общественными организациями соотечественников, граждан бывшего Советского Союза, ведет активную исследовательскую работу на территории Соединенного Королевства.