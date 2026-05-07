Дипломаты РФ в Великобритании почтили память участников Северных конвоев

Северные конвои, которые в Великобритании называют Арктическими конвоями, — применявшийся во время Второй мировой войны способ доставки грузов по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании в Советский Союз морем через Северную Атлантику. Конвои формировались в Ливерпуле и в бухте Лох-Ю в Великобритании, а также в Рейкьявике и других портах Исландии. Их путь лежал вокруг оккупированной Норвегии через Северную Атлантику. Расстояние до портов Мурманска, Архангельска и Молотовска (Северодвинска) суда преодолевали за 10−14 суток.