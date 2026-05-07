Буше отметил, что Радулов находится в своей лучшей форме, несмотря на возраст

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Радулов, несмотря на свои 39 лет, находится в своей лучшей форме, что в том числе стало причиной выхода его команды в финал Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше.
«Авангард» проиграл «Локомотиву» в седьмом, заключительном матче полуфинальной серии во втором овертайме со счетом 3:4. Последние два матча «Авангард» проиграл, ведя в счете с разницей в две шайбы.
«Те поражения были по разным причинам. Взять Радулова — не только в матче с нами он в топовой форме, несмотря на возраст. В предыдущем матче он на своих плечах вытащил свою команду к победе», — сказал Буше.
«Нам не удалось предотвратить голы в наши ворота. Я уже говорил, что мы встречались с лучшей командой. У соперника команда строилась пять лет, а мы еще не в том месте. У нас ряд новых игроков пришло, и отрадно, что мы дошли до такого раунда. Мы оказались в одном голе от соперника, так было и в предыдущем матче», — добавил он.