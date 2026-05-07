Стартовал ракетостроительный чемпионат «Калининградский космодром»

поселке Борское дали старт ракетостроительному чемпионату «Калининградский космодром». За звание лучших конструкторов борются 143 школьника и студента из десяти муниципалитетов. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло на 45 человек, а число муниципалитетов увеличилось вдвое.
В этом году чемпионат объединил сразу два всероссийских конкурса: ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение» и региональный этап чемпионата «Воздушно-инженерной школы».
Первый конкурс, «Реактивное движение», проводится по двум направлениям. «Водные ракеты» — для участников от 10 до 24 лет, «Твердотопливные ракеты» — для участников от 14 до 24 лет. Команды из трёх школьников или студентов под руководством педагогов прошли полный инженерный цикл: от проектирования и наземных испытаний до реальных запусков на аэродроме и публичной защиты своих проектов.
Второй конкурс, «Воздушно-инженерная школа», включает Юниорскую лигу, где участники разрабатывают учебные ракеты с бортовой электроникой для полета на высоту до 400 метров, а также Регулярную лигу спутников, в которой команды создают аппараты-пикоспутники формата CanSat. Отдельные направления — «младший ГИРД» и «БАС-транспорт».
К участникам обратился лётчик-космонавт Российской Федерации Николай Чуб. Он подчеркнул: «Участие в таких мероприятиях — один из первых шагов на пути к реализации ваших жизненных целей. Для вас открыты все дороги, в том числе и дорога в космос. Калининградская земля воспитала четырёх выдающихся космонавтов, но это не значит, что их не будет больше. Если вы мечтаете о космосе, у вас есть все шансы и возможности, чтобы реализовать мечту».
Также почётными гостями стали директор ОКБ «Факел» Павел Дронов, подполковник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Юрий Каменев и заместитель управляющего Калининградским отделением Сбербанка Марина Сергеева.
Они осмотрели выставку моделей ракет и БПЛА, подготовленных участниками, и посетили серию мастер-классов.
Конструкторы для участия в чемпионате предоставило ОКБ «Факел» в рамках оснащения космических предпрофессиональных классов. В этом году в этих классах обучаются около полутора тысяч человек.
Чемпионат «Калининградский космодром» продлится несколько дней. Школьники и студенты не только запустят ракеты, но и защитят свои инженерные проекты.