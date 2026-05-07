Bloomberg: Уиткофф может встретиться с Умеровым на этой неделе в Майами

Стив Уиткофф и Рустем Умеров могут провести переговоры в Майами в ближайшие дни. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.
Уточняется, что переговоры секретаря СНБО Украины со спецпосланником президента США могут состояться в штате Флорида в Майами.
Напомним, что Умеров уехал в командировку и пропустил заседание комиссии Верховной рады Украины по делу Тимура Миндича, где рассматривались новые аудиозаписи. Издание «Страна» в свою очередь сообщало, что Умеров и Миндич намеревались «свести с ума» президента США Дональда Трампа, для чего предложили кандидатуру Светланы Гринчук на пост посла Украины в США. Ранее были опубликованы записи разговора Умерова и фигурирующего в деле о коррупции бизнесмена Миндича, они обсуждали многомиллионные контракты в сфере обороны страны.