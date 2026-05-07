Двух пассажиров MV Hondius с хантавирусом доставили в Нидерланды

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Два пассажира с хантавирусом, эвакуированных с нидерландского круизного лайнера MV Hondius, на медицинском самолете прилетели в Нидерланды, сообщила компания Oceanwide Expeditions, которая владеет этим судном.
«Компания Oceanwide Expeditions подтверждает, что первый из двух медицинских самолетов, перевозивших сегодня двух из трех человек, доставленных с судна MV Hondius, приземлился в Нидерландах», — говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что эти два человека были приняты специализированными медицинскими и диагностическими бригадами.
Второй медицинский самолет с третьим пассажиром, заразившимся хантавирусом, в настоящее время задерживается. Его состояние остается стабильным, отмечается в пресс-релизе.
Oceanwide Expeditions также сообщила, что лайнер покинул Кабо-Верде и сейчас направляется на север в сторону Канарских островов.
Изначально судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде.
МИД Нидерландов подтвердил в среду эвакуацию в королевство трех зараженных пассажиров лайнера MV Hondius. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии и Великобритании.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.