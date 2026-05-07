Разводной мост через Преголю в Калининграде получил 1,5 млрд рублей из федерального бюджета

Правительство России выделило Калининградской области 1,5 миллиарда рублей на ускоренное строительство автодорожного моста через реку Преголю. Речь идёт об объекте, который станет первым в стране автодорожным разводным мостом с подъёмными механизмами внутри железобетонных башен. Решение принято на заседании кабмина 6 мая.

Источник: Янтарный край

Правительство России выделило Калининградской области 1,5 миллиарда рублей на ускоренное строительство автодорожного моста через реку Преголю. Речь идёт об объекте, который станет первым в стране автодорожным разводным мостом с подъёмными механизмами внутри железобетонных башен. Решение принято на заседании кабмина 6 мая.

«Направим около 1,5 млрд рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин. — Средства позволят ускорить работы по важнейшему для региона объекту, разгрузить логистику в Калининграде, повысить транспортную доступность и укрепить туристический потенциал области».

Новый мост пересечёт Преголю в створе улиц Генерала Буткова и Железнодорожной. Он должен взять на себя основную транспортную нагрузку и разгрузить старый двухъярусный мост, который сегодня работает на пределе пропускной способности.

Губернатор Алексей Беспрозванных добивался опережающего финансирования несколько месяцев. Тему поднимали на Днях Калининградской области в Совете Федерации, а затем спикер СФ Валентина Матвиенко лично осмотрела стройку вместе с главой региона.

«Решение правительства — результат системной работы с федеральным центром. Благодарю Михаича Мишустина за поддержку стратегически важного проекта, а Валентину Матвиенко — за личное участие. После её визита мы увидели реальный результат диалога», — отметил Беспрозванных.

Мост — уникальное инженерное сооружение. Его длина составляет 386,7 метра, подходов — более двух километров. Шесть полос движения, 62-метровые башни русловых опор. Металлоконструкции пролётных строений весят больше 4 тысяч тонн, объём бетона — свыше 30 тысяч кубометров.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше