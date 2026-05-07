Будущим марафонцам нужны тренировки

Начинать лучше с маленьких дистанций, потому что для организма важна адаптация к новым нагрузкам. Для начала можно пройти ее быстрым шагом, и если будет комфортно, то попробовать пробежать эту дистанцию. Далее постепенно увеличивать маршрут и адаптировать свой организм. Если вы забросили бег на несколько месяцев, то не стоит сразу бежать марафон, потому что будет колоссальная нагрузка на сердце и центральную нервную систему. Безусловно, к этому стоит подходить ответственно.