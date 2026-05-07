Правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей на строительство моста через Преголю в Калининграде

Председатель правительства России Михаил Мишустин 6 мая сообщил о выделении около 1,5 миллиарда рублей из.

Источник: ИА Прибыль Ru

федерального бюджета на опережающее софинансирование строительства автодорожного моста через реку Преголю в Калининграде и подходов к нему.

«Эти средства позволят не только ускорить работы по важнейшему для региона объекту, но и значительно разгрузить логистику в его столице — Калининграде. Повысить транспортную доступность для местных жителей и гостей, укрепить экономический и туристический потенциал этого субъекта Российской Федерации», — заявил Мишустин на заседании кабмина.

Губернатор Алексей Беспрозванных планомерно поднимал вопрос об опережающем финансировании проекта. Тему обсуждали в Совете Федерации во время Дней Калининградской области. После этого спикер верхней палаты Валентина Матвиенко лично посетила стройку вместе с главой региона.

«Решение правительства — результат нашей системной совместной работы с федеральным центром. Благодарю Михаила Мишустина за поддержку стратегически важного проекта. Отдельную признательность выражаю Валентине Матвиенко: после её визита в Калининград мы увидели реальный результат диалога», — отметил Беспрозванных.

Новый автодорожный мостовой переход пересечет Преголю на 5 км от устья под углом около 90°, соединив улицы Генерала Буткова (правый берег) и Железнодорожную (левый берег).

Это первый в России автодорожный разводной мост, у которого подъёмные механизмы находятся внутри железобетонных башен. Основные характеристики: длина моста — 386,7 м;длина подходов — 2220 м;количество полос движения — 6;количество опор — 8;высота башен русловых опор — 62 м.

Общий вес металлоконструкций пролётных строений — 4 112 тонн, объём бетона — более 30 тысяч кубометров.

