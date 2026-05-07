Калининград принимает фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы «Автотора»

В Калининграде стартовал турнир, который за несколько лет перерос формат просто соревнований и стал для региона масштабным спортивным событием. Сегодня, 6 мая, во Дворце спорта «Автотор-Арена» стартовал Открытый всероссийский фестиваль «Кубок Балтики» — три дня соревнований в 12 видах спорта. Борьбу за награды будут вести почти 1200 участников до 21 года из 33 регионов России и Беларуси. Главный приз — электромобиль «АМБЕРАВТО A5», собранный на заводе «Автотор». В целом призовой фонд достиг в этом году отметки в 6,5 млн рублей.
Основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков на пресс-конференции отметил: идея фестиваля родилась из стремления дать молодым спортсменам пространство, где характер и мастерство проверяются в честном соперничестве, а не на словах.
«Здесь, на одной площадке, встречаются представители разных видов единоборств, чтобы в открытой и уважительной борьбе определить сильнейших. Для нас особенно важно, что это происходит не случайно и не стихийно, а в атмосфере спорта, дисциплины, взаимного уважения и настоящего соревновательного духа. Мы благодарны всем участникам за готовность принять этот вызов, за внутреннюю силу, за желание показать себя и двигаться вперёд», — отметил Владимир Щербаков.
Он подчеркнул, что у истоков и самого комплекса, и «Кубка Балтики» стоял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин — человек, который сначала закладывал первый камень в фундамент арены, а потом открывал её.
Сам Карелин, оказавшись на площадке спустя время, эмоций не скрывал, но формулировал их сдержанно и точно. Легенда отечественной борьбы признался, что ожидал хорошего уровня, однако реальность превзошла ожидания: «Не ожидал, что настолько. Дворец спорта производит очень сильное впечатление — масштабом, продуманностью и организационными возможностями».
Губернатор Алексей Беспрозванных использовал трибуну фестиваля, чтобы напомнить, что событие такого уровня работает и как витрина самого региона. Гости турнира увидят не только татами и октагон, но и самый западный регион страны — его возможности, гостеприимство и спортивную базу, которой уже можно предъявлять без скидок на географию. В этом году турнир привязан к 80-летию Калининградской области.
«Для Калининградской области особенно важно, что участники и гости фестиваля не только выходят на соревновательную площадку, но и получают возможность познакомиться с нашим регионом — самым западным регионом России, его возможностями, гостеприимством и спортивной инфраструктурой. Хочу выразить благодарность компании “Автотор” за создание современной площадки и за большой вклад в организацию фестиваля», — сказал Беспрозванных.
Программа фестиваля разбита по дням: 6 мая — борьба, 7-го — ударные дисциплины, 8 мая — суперфиналы в абсолютной весовой категории и мужской панкратион. Зритель, который дойдёт до финала, увидит не просто победителей, а тех, кто прошёл через многоступенчатый отбор.
Отметим, «Кубок Балтики» проводится на «Автотор-Арене» с 2023 года, став одним из главных спортивных событий не только Калининграда, но и всей России, собирая каждый год высококлассных спортсменов из десятков регионов страны.