Калининград принимает фестиваль единоборств «Кубок Балтики» на призы «Автотора»

В Калининграде стартовал турнир, который за несколько лет перерос формат просто соревнований и стал для региона масштабным спортивным событием. Сегодня, 6 мая, во Дворце спорта «Автотор-Арена» стартовал Открытый всероссийский фестиваль «Кубок Балтики» — три дня соревнований в 12 видах спорта. Борьбу за награды будут вести почти 1200 участников до 21 года из 33 регионов России и Беларуси. Главный приз — электромобиль «АМБЕРАВТО A5», собранный на заводе «Автотор». В целом призовой фонд достиг в этом году отметки в 6,5 млн рублей.