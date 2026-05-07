Директор калининградской фирмы украл 617 тысяч при ремонте дороги в посёлке Взморье

По версии следствия, в 2021 году он заключил муниципальный контракт на капремонт асфальта на улице Луговой в посёлке Взморье. Вместо реальной работы мужчина предоставил заказчику фиктивные документы о покупке товаров и услуг у организаций, которые якобы платили НДС. На самом деле поставок не было.
В результате из бюджета похитили свыше 617 тысяч рублей. Прокурор города уже утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направили в суд. Кроме того, глава надзорного ведомства предъявил иск о взыскании с бывшего директора всей суммы ущерба. Имя фигуранта не раскрывается.