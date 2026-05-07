Навроцкий намерен добиться от Трампа перебазирования солдат США из ФРГ в Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что намерен добиваться от президента США Дональда Трампа переноса американских военнослужащих из Германии на территорию Польши.
«Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии», — сказал польский лидер.
Навроцкий подчеркнул, что намерен лично убеждать Трампа в необходимости такого шага. По его словам, он будет стремиться к сохранению американских солдат в Европе.
Ранее глава Белого дома заявил о сокращении военного контингента США в Германии. По словам Трампа, страна намерена вывести более чем 5 тысяч солдат.
Позже министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение США о выводе войск из ФРГ не стало для Берлина неожиданностью. Он добавил, что американское присутствие в Европе и особенно в Германии отвечает интересам обеих сторон.