В Калининграде дали старт автопробегу в честь 81-й годовщины Победы — 800 км по местам воинской славы

Великой Отечественной войне и 80-летию Калининградской области. В церемонии участвовали губернатор Алексей Беспрозванных, участники программы «Герои 39», ветераны, молодёжь и активисты.
«Сегодняшний автопробег — не просто маршрут по дорогам области, а живая летопись, связующая героическое прошлое с настоящим, — сказал губернатор. — Участники проедут по местам воинской славы, где каждый метр земли хранит память о мужестве наших предков. Это дань уважения павшим героям и знак поддержки тем, кто сегодня стоит на страже Отечества. Пусть этот маршрут станет напоминанием: мы чтим подвиг, гордимся историей и сообща строим будущее Калининградской области».
Автопробег проводится ежегодно с 2003 года. В этот раз машины проедут по шести маршрутам общей протяжённостью около 800 километров. Участники посетят 50 мемориалов и обелисков советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. В городах и посёлках состоятся памятные митинги с возложением цветов.
Сопредседатель регионального отделения Народного фронта, председатель отделения ДОСААФ Олег Урбанюк напомнил, что в области в десятый раз проходит акция «Огонь памяти». Активисты привезли в регион лампы с частицами Вечного огня, взятого у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Эти частицы торжественно доставят к мемориалам области.
Автопробег продлится несколько дней. Завершится он 9 мая, в День Победы.