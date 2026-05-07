В Калининграде дали старт автопробегу в честь 81-й годовщины Победы — 800 км по местам воинской славы

«Сегодняшний автопробег — не просто маршрут по дорогам области, а живая летопись, связующая героическое прошлое с настоящим, — сказал губернатор. — Участники проедут по местам воинской славы, где каждый метр земли хранит память о мужестве наших предков. Это дань уважения павшим героям и знак поддержки тем, кто сегодня стоит на страже Отечества. Пусть этот маршрут станет напоминанием: мы чтим подвиг, гордимся историей и сообща строим будущее Калининградской области».