Навроцкий: Польша готова принять солдат США, которые находятся в ФРГ

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что намерен добиваться от президента США Дональда Трампа, чтобы тот направил солдат из ФРГ в Польшу.

Источник: Аргументы и факты

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что намерен добиваться от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, чтобы тот направил солдат США из ФРГ в Польшу.

«Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии», — сказал он.

По словам Навроцкого, он лично будет пытаться заинтересовать Трампа, чтобы тот перебазировал военных Соединённых Штатов.

«Я буду стараться заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе», — заявил он.

На территории Польши находятся около десяти тысяч солдат ВС США.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».

Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.

По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.

