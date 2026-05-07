Навроцкий: Польша готова принять солдат США, которые находятся в ФРГ

Польский лидер Кароль Навроцкий заявил, что намерен добиваться от президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, чтобы тот направил солдат США из ФРГ в Польшу.
«Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии», — сказал он.
По словам Навроцкого, он лично будет пытаться заинтересовать Трампа, чтобы тот перебазировал военных Соединённых Штатов.
«Я буду стараться заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе», — заявил он.
На территории Польши находятся около десяти тысяч солдат ВС США.
Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают возможность сокращения своего контингента в ФРГ. По его словам, Соединённые Штаты примут это решение в «короткий период времени».
Трамп заявлял, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц не понимает, о чём говорит. Речь идёт о позиции Мерца по Ирану.
По данным Reuters, Соединённые Штаты выведут из ФРГ пять тысяч военных. Пентагон подтвердил эту информацию. В ведомстве заявили, что решение принято по итогам оценки расстановки сил в Европе.