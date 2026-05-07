Хартли рассказал, что три раза отказывал «Локомотиву» перед приходом в команду

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли три раза подряд отказывал клубу в ответ на предложение возглавить команду. Об этом канадский специалист рассказал журналистам.
В среду «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом, заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3. Последние два матча ярославцы выиграли во втором овертайме, уступая в счете с разницей в две шайбы.
«Я занимался бизнесом и был счастливым дедушкой. Президент “Локомотива” Юрий Яковлев звонил мне четыре раза, в первые три раза я говорил, что больше не тренирую. В четвертый раз тренер Сергей Звягин был при этом звонке. Юрий очень хорошо умеет вести переговоры, и разговоры были не о контракте, а о том, что он сказал: “Добро пожаловать в Ярославль”. Когда я это услышал, понял, что сразу начал складываться пазл. Тем более Брэд Маккриммон (главный тренер “Локомотива”, который разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года — прим. ТАСС) тоже здесь работал, и я понял, что должен это сделать, прийти в клуб», — рассказал Хартли.
«Прошлым летом, когда я решил, что буду работать, то именно здесь себя и представлял. Можно было сделать какие-то изменения, но в конце концов это чемпионская команда с характером и большими традициями. Это команда-семья», — добавил он.
Три гола в последних двух матчах полуфинала забил форвард «Локомотива» Максим Шалунов. Первые две шайбы были заброшены им на последних секундах третьего периода шестого матча, что позволило «Локомотиву» спастись от поражения. «Надо отдать должное Максу, это его работа. Когда я приходил, знал только Алексея Береглазова. Со всеми надо было знакомиться. У Макса был медленный старт, не сложилось начало сезона, но он проявлял характер, продолжал работать. Во второй половине сезона он начал добавлять в игре. Он габаритный игрок, под такой стиль плей-офф и создан», — пояснил Хартли.
В финале Кубка Гагарина «Локомотив» сыграет с казанским «Ак Барсом». Первый матч серии до четырех побед состоится 11 мая.