Хартли рассказал, что три раза отказывал «Локомотиву» перед приходом в команду

«Я занимался бизнесом и был счастливым дедушкой. Президент “Локомотива” Юрий Яковлев звонил мне четыре раза, в первые три раза я говорил, что больше не тренирую. В четвертый раз тренер Сергей Звягин был при этом звонке. Юрий очень хорошо умеет вести переговоры, и разговоры были не о контракте, а о том, что он сказал: “Добро пожаловать в Ярославль”. Когда я это услышал, понял, что сразу начал складываться пазл. Тем более Брэд Маккриммон (главный тренер “Локомотива”, который разбился в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года — прим. ТАСС) тоже здесь работал, и я понял, что должен это сделать, прийти в клуб», — рассказал Хартли.