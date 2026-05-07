ВЦИОМ: 67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Две трети граждан России называют День Победы самым важным праздником. Об этом говорится в исследовании АЦ ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником», — говорится в материалах Аналитического центра ВЦИОМ. Аналитики отмечают, что это на девять процентных пунктов меньше, чем в 2005 году. При этом 25% респондентов полагают, что 9 Мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби (+7 п.п. к 2005 году).
Как отметил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, День Победы — самый популярный государственный, общественный, семейный праздник в России после Нового года. «Сегодня мы празднуем именно победу, нашу силу, наш триумф. Мы очень хотим победить и побеждать. И сегодня, когда Россия вновь переживает непростые военные времена, именно опыт победы наших дедов в Великой Отечественной войне вдохновляет нас», — сказал Федоров.
Опрос проведен 17 апреля 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.