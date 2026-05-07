ВЦИОМ: 67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником

«67% россиян считают 9 Мая самым важным праздником», — говорится в материалах Аналитического центра ВЦИОМ. Аналитики отмечают, что это на девять процентных пунктов меньше, чем в 2005 году. При этом 25% респондентов полагают, что 9 Мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби (+7 п.п. к 2005 году).