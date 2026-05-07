Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды

В прошлогоднем финале с итальянским «Интером» (5:0) Сафонов попал в заявку на матч, но на поле не появился. Он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год).