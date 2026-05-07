Глава МИД ФРГ предложил отказаться от одного принципа в Евросоюзе

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль поддержал отмену требования единогласного одобрения для решений Евросоюза.
«Я выступаю за то, чтобы в ЕС работала система квалифицированного большинства», — сказал Вадефуль для Funke.
Вместе с тем глава МИД ФРГ представил собственную реформу. Вадефуль предложил реформировать механизм принятия решений в Евросоюзе, в первую очередь в вопросах внешней политики и обороны.
По его мнению, если прогресс в рамках всех 27 стран ЕС невозможен, нужно формировать малую группу государств и реализовывать проекты уже в ней.
В свою очередь немецкий канцлер Фридрих Мерц признал крах политики действующего кабмина страны.