Директор на «упрощёнке» подделал документы о поставках и украл 617 тысяч при ремонте дороги в Светлом

Схема была классической. В 2021 году руководитель фирмы, применяющей упрощённую систему налогообложения, выиграл муниципальный контракт на капремонт асфальтобетонного покрытия на улице Луговой в посёлке Взморье. Но реальные работы его не интересовали. Вместо этого он предоставил заказчику липовые документы о приобретении товаров и услуг у компаний — плательщиков НДС. Поставок не было, деньги ушли в карман. Ущерб бюджету — свыше 617 тысяч рублей.