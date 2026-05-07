Директор на «упрощёнке» подделал документы о поставках и украл 617 тысяч при ремонте дороги в Светлом

В Калининградской области перед судом предстанет бывший директор коммерческой организации. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Дело расследовал Светлогорский межрайонный следственный отдел СК, а материалы предоставило УЭБ и ПК УМВД.
Схема была классической. В 2021 году руководитель фирмы, применяющей упрощённую систему налогообложения, выиграл муниципальный контракт на капремонт асфальтобетонного покрытия на улице Луговой в посёлке Взморье. Но реальные работы его не интересовали. Вместо этого он предоставил заказчику липовые документы о приобретении товаров и услуг у компаний — плательщиков НДС. Поставок не было, деньги ушли в карман. Ущерб бюджету — свыше 617 тысяч рублей.
Чтобы компенсировать ущерб, на расчётные счета организации наложили арест на сумму, равную похищенному. Уголовное дело уже передали в суд. Директору грозит до шести лет лишения свободы — именно такое наказание предусматривает ч. 3 ст. 159 УК РФ.