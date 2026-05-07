В Аргентине проверят мышей на хантавирус в месте отправления лайнера MV Hondius

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая. /ТАСС/. Власти Аргентины проведут выборочный отлов мышей в провинции Огненная Земля и проверят их на хантавирус после вспышки этого заболевания на борту круизного судна MV Hondius, отплывшего от города Ушуайя. Об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской страны.
«На данный момент в стране не зафиксировано связанных случаев заболевания. Специалисты Института имени Мальбрана направятся в Ушуайю для отлова и исследования грызунов в районах, где находились заболевшие, с целью выявления возможного присутствия вируса в природных резервуарах», — говорится в тексте.
Как отметило ведомство, с 1996 года, когда в Аргентине было введено обязательное информирование о случаях инфицирования хантавирусом, на Огненной Земле не было выявлено заражений. По данным министерства, андский штамм, который был выявлен у заболевших на лайнере, встречается в аргентинских провинциях Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также на юге Чили. Властям Аргентины удалось установить часть маршрута следования голландской пары путешественников, которые первыми пожаловались на симптомы заболевания.
Кроме того, Минздрав Аргентины сообщил, что направил необходимые для анализов материалы в страны, граждане которых оказались на борту круизного судна. Всего на лайнере MV Hondius хантавирус выявили у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
Три недели назад лайнер вышел из Ушуайи и направился в конечный пункт круиза — на принадлежащие Испании Канарские острова. На его борту находятся около 150 человек, в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. Судно уже сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане.
Хантавирусы — семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.