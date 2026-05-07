В Аргентине проверят мышей на хантавирус в месте отправления лайнера MV Hondius

Как отметило ведомство, с 1996 года, когда в Аргентине было введено обязательное информирование о случаях инфицирования хантавирусом, на Огненной Земле не было выявлено заражений. По данным министерства, андский штамм, который был выявлен у заболевших на лайнере, встречается в аргентинских провинциях Чубут, Рио-Негро и Неукен, а также на юге Чили. Властям Аргентины удалось установить часть маршрута следования голландской пары путешественников, которые первыми пожаловались на симптомы заболевания.