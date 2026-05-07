Карседо раскрыл секрет победы «Спартака» над ЦСКА в Кубке

«Спартак» обыграл ЦСКА 1:0 в полуфинале Кубка России благодаря голу Литвинова на 10-й минуте. Наставник Карседо отметил концентрацию игроков и поддержку трибун, затронув допинг-дело Заболотного. Спортдиректор Кахигао раскритиковал отмену красной карточки Облякову через VAR. Губерниев выделил стабильность красно-белых и физический спад армейцев. Победа вывела команду в Суперфинал 24 мая на «Лужниках».
6 мая 2026 года на домашней арене красно-белых состоялся решающий поединок Пути регионов Кубка России сезона 2025/2026. В напряжённом московском противостоянии «Спартак» оказался сильнее ЦСКА, отправив в ворота соперника один безответный мяч. Благодаря этому успеху столичный клуб гарантировал себе участие в главном матче турнира. На десятой минуте точным ударом отметился полузащитник хозяев Руслан Литвинов.
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо по окончании матча отметил, что на клуб традиционно оказывается колоссальное давление, однако руководство и футболисты стремятся к победе в каждой встрече. Он подчеркнул, что игроки оставались сосредоточенными исключительно на собственной игре и поставленных задачах. Во второй половине поединка ЦСКА пришлось действовать более рискованно, чтобы отыграть отставание, тогда как хозяевам предстояло сохранить преимущество, что и определило характер заключительных сорока пяти минут. Наставник выразил признательность трибунам за поддержку в полуфинальной стадии, указав, что во время усиленного натиска соперника эмоциональный фон на стадионе сыграл решающую роль для сохранения концентрации состава.
Отдельно специалист коснулся темы форварда Антона Заболотного, назвав его важнейшим элементом коллектива как на поле, так и за его пределами. При этом тренерский штаб воздержался от категоричных прогнозов, отметив, что развитие ситуации вокруг допингового разбирательства с участием нападающего потребует дополнительного внимания со стороны клуба и профильных инстанций. Ранее стало известно, что в анализах Заболотного были выявлены запрещённые вещества. Спортсмен был временно отстранён от тренировочного процесса и официальных матчей, однако позднее санкции были сняты. Сам футболист подтвердил факт положительной пробы, но категорически отверг обвинения в умышленном применении допинга, настаивая на своей чистоте и готовности доказать это в ходе официальных проверок.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился экспертной оценкой итогов встречи. По его мнению, «Спартак» не демонстрировал явного превосходства на протяжении всей игры, однако итоговый счёт можно считать закономерным. Комментатор отметил, что тренерский штаб красно-белых не подвергся спешным кадровым перестановкам, что позволило наладить системную игру и стабилизировать результаты. В свою очередь, армейцы, по мнению эксперта, столкнулись с серьёзными физическими и игровыми трудностями. Губерниев выделил самоотдачу отдельных исполнителей, в частности упомянув Даниила Глебова, который вышел на поле с травмами, но отработал на пределе возможностей, пока физические кондиции позволяли, после чего организм не выдержал нагрузок.
Одним из самых обсуждаемых моментов матча стало решение арбитра на шестьдесят восьмой минуте. Главный судья Кирилл Левников после консультации с видеоассистентом Сергеем Карасёвым отменил красную карточку, ранее показанную полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Данное решение вызвало широкий резонанс, особенно со стороны спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао. Он выразил недоумение по поводу вмешательства VAR, указав, что первоначальное удаление было абсолютно оправданным. По мнению функционера, контакт шипов с голеностопом полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса носил откровенно опасный характер и не оставлял сомнений в правомерности санкции. Кахигао подчеркнул, что подобный эпизод квалифицируется как чистая красная карточка независимо от географии проведения матча. Он также задался вопросом о причинах, побудивших Карасёва инициировать видеопросмотр, отметив, что в игре фиксировались и другие спорные решения, которые, по его мнению, складывались не в пользу «Спартака». Функционер призвал Российский футбольный союз обратить внимание на сложившуюся ситуацию и обеспечить прозрачность судейских процедур в будущем.
«Спартак» оформил путёвку в Суперфинал Кубка России. Финальный матч турнира запланирован на 24 мая 2026 года и пройдёт на столичном стадионе «Лужники».