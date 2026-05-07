Карседо раскрыл секрет победы «Спартака» над ЦСКА в Кубке

Одним из самых обсуждаемых моментов матча стало решение арбитра на шестьдесят восьмой минуте. Главный судья Кирилл Левников после консультации с видеоассистентом Сергеем Карасёвым отменил красную карточку, ранее показанную полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Данное решение вызвало широкий резонанс, особенно со стороны спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао. Он выразил недоумение по поводу вмешательства VAR, указав, что первоначальное удаление было абсолютно оправданным. По мнению функционера, контакт шипов с голеностопом полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса носил откровенно опасный характер и не оставлял сомнений в правомерности санкции. Кахигао подчеркнул, что подобный эпизод квалифицируется как чистая красная карточка независимо от географии проведения матча. Он также задался вопросом о причинах, побудивших Карасёва инициировать видеопросмотр, отметив, что в игре фиксировались и другие спорные решения, которые, по его мнению, складывались не в пользу «Спартака». Функционер призвал Российский футбольный союз обратить внимание на сложившуюся ситуацию и обеспечить прозрачность судейских процедур в будущем.