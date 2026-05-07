Штамм хантавируса «Андес» обнаружен на круизном лайнере у берегов ЮАР

Штамм хантавируса, ставший причиной смерти трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, идентифицирован специалистами ЮАР. Речь идет о его наиболее опасной форме, способной передаваться от человека человеку. Об этом в среду, 6 мая, сообщил министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи.
— Речь идет о штамме хантавируса «Андес». Это единственный известный штамм, который вызывает передачу вируса от человека к человеку, — сказал Мотсоаледи.
Министр призвал не поддаваться панике, но проявлять предосторожность. Медицинские власти ЮАР делают все необходимое, чтобы не допустить распространения вируса. Ведется поиск пассажиров авиарейса с острова Святой Елены в Йоханнесбург, которые находились в самолете вместе с гражданкой Нидерландов, умершей от хантавируса. На лайнере MV Hondius, где были выявлены семь случаев заражения, находится около 150 человек, в том числе один гражданин России в составе экипажа, передает ТАСС.
Помимо этого, стало известно, что случай заражения хантавирусом был обнаружен в Швейцарии.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что на лайнере произошла вспышка вируса Андес — одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов.
В беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт Надежда Чернышова также рассказала, чем опасен хантавирус, какие у него симптомы и осложнения, а также о том, есть ли это заболевание в России.