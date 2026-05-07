МИД РФ не оставил без внимания слова польского министра об условиях пролета для словацкого премьера Роберта Фицо в Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Радослав Сикорский действует против интересов своей страны.
«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала дипломат для РИА Новости.
По словам Захаровой, Сикорский в своих требованиях к пролету Фицо руководствуется не интересами граждан Польши, а позицией своей супруги Энн Эпплбаум.
Дипломат также предположила, что сам глава МИД Польши и его жена, вероятно, эмигрируют в будущем, тогда как тяжесть действующего политического курса ляжет на простых граждан.
Накануне Сикорский заявил, что Варшава готова забыть о визите премьера Словакии в Москву при одном условии: если Фицо поддержит общеевропейские усилия по выделению кредита Украине.