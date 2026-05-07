Сафонов стал первым в истории россиянином, дважды вышедшим в финал ЛЧ

На 3-й минуте встречи счёт открыл Усман Дембеле, воспользовавшийся ранним моментом у ворот хозяев. «Бавария» долго искала возможности для ответного гола и смогла сравнять счёт лишь в самой концовке: Гарри Кейн отличился на 4-й добавленной минуте ко второму тайму. Первая игра между командами в Париже получилась результативной и завершилась победой «ПСЖ» со счётом 5:4, что и обеспечило французскому клубу преимущество по сумме двух матчей.