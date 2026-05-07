Трамп заявил об отсутствии дедлайнов в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает каких-либо сроков для переговоров с Ираном, однако выразил уверенность в возможности достижения соглашения.
«Никаких крайних сроков [в переговорах с Ираном]. Это произойдет [заключение сделки], но никаких крайних сроков», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.
Ранее американские СМИ писали, что США и Иран в ближайшее время могут подписать меморандум о завершении конфликта. Он состоит из 14 пунктов и станет основой для дальнейших переговоров между сторонами.
Также Трамп заявил, что вывоз иранского ядерного топлива в США является одним из условий предполагаемой сделки между двумя странами. По его словам, еще одним из условий соглашения является приостановка Тегераном работы своих подземных объектов.