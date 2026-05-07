Сержант Васильев спас двух раненых товарищей под миномётным обстрелом ВСУ

Российский военнослужащий Руслан Васильев спас двух раненых сослуживцев под миномётным обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сержант Васильев оказал первую помощь раненым военным и эвакуировал их в тыл.
«Действуя в составе эвакуационной группы, Руслан получил приказ выдвинуться для эвакуации раненых. Несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел и угрозы атаки ударных БПЛА, Руслан Васильев добрался до двух раненых боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь и поочерёдно эвакуировал их в безопасное место», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что военнослужащий организовал доставку раненых сослуживцев в госпиталь.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Иване Москалёве. Рядовой вёз на передовую провизию и боеприпасы, машина попала под артобстрел украинских войск.
Боец вывел автомобиль из-под огня и доставил груз. В ходе разгрузки машина была атакована беспилотным летательным аппаратом, но рядовой ликвидировал его из своего автомата.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.