Сержант Васильев спас двух раненых товарищей под миномётным обстрелом ВСУ

Российский военнослужащий Руслан Васильев спас двух раненых сослуживцев под миномётным обстрелом украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Руслан Васильев спас двух раненых сослуживцев под миномётным обстрелом Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сержант Васильев оказал первую помощь раненым военным и эвакуировал их в тыл.

«Действуя в составе эвакуационной группы, Руслан получил приказ выдвинуться для эвакуации раненых. Несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел и угрозы атаки ударных БПЛА, Руслан Васильев добрался до двух раненых боевых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь и поочерёдно эвакуировал их в безопасное место», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что военнослужащий организовал доставку раненых сослуживцев в госпиталь.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Иване Москалёве. Рядовой вёз на передовую провизию и боеприпасы, машина попала под артобстрел украинских войск.

Боец вывел автомобиль из-под огня и доставил груз. В ходе разгрузки машина была атакована беспилотным летательным аппаратом, но рядовой ликвидировал его из своего автомата.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

