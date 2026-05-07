7 мая в календаре: День радио, день основания ВС РФ и день президентского полка

Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Если 7 мая было дождливым, старались не работать в огородах и полях. Вечером заря окрашена в желтый цвет — в ближайшее время дождей не будет. Над горизонтом низкие облака висят — ожидай сильной грозы с ветром. Много комаров — жди богатого урожая овса. Над горизонтом показался фронт низких облаков с хорошо очерченными краями — к сильной грозе с порывами ветра. Распустилась береза — пора сеять овес. Показались крылатые муравьи — пришло время сажать овес. С ивы да с лозы летит пух — время посева позднего овса. Ранние яровые сеют, когда уходят все вешние воды, поздние — когда зацветает калина. Если рожь посеять в дождь — то сорняков не оберешься. Черные или белые венчики вокруг звезд — дождь пойдет. Солнечные лучи темнеют — быть грозе. С этого дня обычно бывает еще 12 морозов. Появляются комары — елец начинает клевать, особенно на вечерней заре.