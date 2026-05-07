7 мая в календаре: День радио, день основания ВС РФ и день президентского полка

Какой сегодня праздник.
День радио День физика День распахнутых окон День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ День основания Вооружённых Сил РФ День Президентского полка Международный день планетариев Всемирный день сирот СПИДа Всемирный день пароля День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ День осведомлённости о раке мочевого пузыря Всемирный день детской лёгкой атлетики День осведомлённости о цистинозе День гравиметрии Праздник Молченской иконы Божией Матери День памяти преподобного Фомы Сирийского, Христа ради юродивого День памяти святого мученика Саввы Стратилата.
Именины.
Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.
Евсеев день.
В христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них — мученик Евсевий, живший в 1 веке; Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале 4 века; преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в 4 веке.
В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.
К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.
Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.
События.
1715 год — в России издан первый «Артикул воинский».
1755 год — начались занятия в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова (МГУ).
1780 год — императрица Екатерина II официально утвердила герб «граду Петра» (Санкт-Петербург).
1934 год — в составе Хабаровского края РСФСР образована Еврейская автономная область.
1960 год — принят закон о введении 7-часового рабочего дня и постепенной отмене налога с зарплаты в СССР.
1965 год — архиепископ Алексий (будущий Патриарх Алексий II) назначен председателем Учебного комитета.
1985 год — Совет Министров СССР принял постановление "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению.
1997 год — корпорация Intel анонсировала микропроцессор Pentium II.
1992 год — в России водка и спирт впервые начали реализовываться по свободным ценам.
1995 год — сборная Финляндии впервые стала чемпионом мира по хоккею.
2000 год — состоялась первая инаугурация президента России — Владимира Путина.
2003 год — первое в XXI веке для земного наблюдателя прохождение Меркурия по диску Солнца, доступное для наблюдателей большей части Африки и Евразии.
2004 год — вторая инаугурация Владимира Путина.
2008 год — инаугурация Дмитрия Медведева.
2012 год — третья инаугурация Владимира Путина.
2018 год — четвёртая инаугурация Владимира Путина.
2024 год — пятая инаугурация Владимира Путина.
В этот день родились.
Роберт Браунинг (1812 — 1889 г.), английский поэт и драматург.
Иоганнес Брамс (1833 — 1897 г.), немецкий композитор, пианист и дирижер.
Петр Чайковский (1840 — 1893 г.), русский композитор, дирижер, педагог.
Рабиндранат Тагор (1861 — 1941 г.), индийский писатель и общественный деятель, Нобелевский лауреат.
Павел Александров (1896 — 1982 г.), советский математик, академик.
Николай Заболоцкий (1903 — 1958 г.), советский поэт, переводчик.
Эва Перон (1919 — 1952 г.), первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.
Игорь Безродный (1930 — 1997 г.), советский скрипач, дирижер, педагог, Народный артист РСФСР.
Владимир Бортко (1946 г.), советский и российский режиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России.
Любовь Германова (1961 г.), советская и российская актриса кино, телевидения и дубляжа.
Ким Нам Сун (1980 г.), южнокорейская спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе из лука.
Виктория Дивак (1993 — 2023), российская гандболистка.
Народные приметы.
Если вечерняя заря желтая, то дождя не будет. Если 7 мая было дождливым, старались не работать в огородах и полях. Вечером заря окрашена в желтый цвет — в ближайшее время дождей не будет. Над горизонтом низкие облака висят — ожидай сильной грозы с ветром. Много комаров — жди богатого урожая овса. Над горизонтом показался фронт низких облаков с хорошо очерченными краями — к сильной грозе с порывами ветра. Распустилась береза — пора сеять овес. Показались крылатые муравьи — пришло время сажать овес. С ивы да с лозы летит пух — время посева позднего овса. Ранние яровые сеют, когда уходят все вешние воды, поздние — когда зацветает калина. Если рожь посеять в дождь — то сорняков не оберешься. Черные или белые венчики вокруг звезд — дождь пойдет. Солнечные лучи темнеют — быть грозе. С этого дня обычно бывает еще 12 морозов. Появляются комары — елец начинает клевать, особенно на вечерней заре.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
