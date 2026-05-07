Обама раскрыл секрет властей США: у них нет данных об инопланетянах

Если бы инопланетяне существовали, власти США не смогли бы это скрыть. Об этом сообщил экс-президент США Барак Обама. По его убеждению, Вашингтон не умеет хранить секреты.
«Обещаю вам, какой-нибудь парень, охраняющий объект, уже сделал бы селфи с одним из пришельцев, отправил бы его своей девушке», — сказал Обама для американской телерадиокомпании CBS.
Обама отметил, что правительство США плохо справляется с сохранением секретов.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова Обамы о внеземных цивилизациях. Трамп заявил, что его бывший коллега раскрыл секретную информацию.
После заявлений Обамы хозяин Белого дома распорядился начать публиковать материалы об инопланетянах и НЛО. Организовать начало судебного процесса по этому вопросу он поручил военному министру Питу Хегсету.