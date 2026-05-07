Сафонов стал первым российским футболистом, вышедшим в финал ЛЧ дважды

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Сафонов вошел в историю, став первым отечественным футболистом, дважды выходившим в финал Лиги чемпионов.

Источник: Аргументы и факты

Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вошел в историю, став первым отечественным футболистом, дважды выходившим в финал Лиги чемпионов.

В ответном полуфинальном матче парижский клуб сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 1:1. В первой встрече ПСЖ одержал победу над соперником со счетом 5:4.

«Матвей Сафонов здесь и сейчас лицо нашего спорта в мире! Впервые в истории российский футболист выходит снова в финал футбольной ЛЧ», — отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем официальном Telegram-канале.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоится 30 мая в Будапеште, «Пари Сен-Жермен» встретится с английским «Арсеналом».

В предыдущем финале ЛЧ против итальянского «Интера» Сафонов был включен в заявку команды, однако на поле не выходил. Он стал пятым российским футболистом, завоевавшим престижный трофей.

Ранее сообщалось, что конкурент Сафонова в ПСЖ Люка Шевалье может покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

