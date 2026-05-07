В России пособие по уходу за ребенком выросло в 4 раза за 10 лет

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за прошедшие 10 лет, следует из данных, изученных ТАСС.
Это пособие выплачивается ежемесячно до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Оно рассчитывается как 40% от среднего заработка ушедшего в декрет родителя, но не может быть больше определенной суммы. В 2016 году верхний лимит был примерно 21,6 тыс. рублей в месяц. В 2026-м — чуть более 83 тыс. рублей.
Если родитель не работает, положено фиксированное минимальное пособие — 10,7 тыс. рублей в 2026 году. В 2016 году оно составляло 2,9 тыс. рублей с первым ребенком, 5,8 тыс. рублей со вторым или последующими.
В России работающие женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам (обычно он длится 140 дней, примерно по 70 дней до и после родов). Далее положен отпуск по уходу за ребенком: до исполнения ребенку 1,5 лет он оплачивается, после — нет. В быту эти периоды часто обобщают словом «декрет».
При желании женщина имеет право не уходить в декрет, работать вплоть до родов и сразу после. В таком случае она не получит отпускные по беременности и родам (потому что этот отпуск — фактически больничный). А вот выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, даже если родитель выходит из декрета на работу.