Арестован адвокат Александр Карабанов, его подозревают в мошенничестве

В Москве арестован адвокат Александр Карабанов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Решение вынес Замоскворецкий суд столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.
«Ходатайство об избрании меры пресечения Карабанову А. Л. по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ, удовлетворено», — следует текст в картотеке.
Защитник Карабанова заявил, что адвоката подозревают в получении денег от клиента, проходившего доследственную проверку, за помощь в избежании уголовной ответственности. При этом, по словам защитника, у Карабанова не было реальной возможности повлиять на ситуацию.
Карабанов осенью 2017 года защищал бизнесмена и экс-сенатора Умара Джабраилова по делу о стрельбе, произошедшей в столичной гостинице.
