Госдеп не на шутку встревожен: дипломаты кинулись делать ставки на итоги переговоров США и Ирана

Госдепартамент США потребовал от американских дипломатов не использовать конфиденциальную информацию для ставок на игорных и прогнозных онлайн-платформах. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Использование сотрудниками правительства непубличной информации для получения прибыли на сайтах прогнозов вызывают обеспокоенность. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются серьезным нарушением.
Как уточняет издание, распоряжение появилось на фоне сообщений о резком росте ставок, связанных с переговорами между США и Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что современный мир во многом напоминает казино и ему это не нравится. По его словам, он никогда не поддерживал ставки.
Заявление прозвучало после сообщений об аресте военного, причастного к похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заработал более 400 тысяч долларов на ставках, связанных с отстранением Мадуро.