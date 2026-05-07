Чемпионский характер никуда не делся: «Локомотив» снова в финале плей-офф КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в третий раз подряд вышел в финал плей-офф, обыграв омский «Авангард» в семи матчах полуфинальной серии. Железнодорожники находились на грани поражения в последних двух встречах, но каждый раз выравнивали ситуацию в третьих периодах.
«Локомотив» снова выиграл у «Авангарда» в седьмой встрече, как и год назад в ¼ финала, и тоже сделал это во втором овертайме. В 2025 году победную шайбу забросил Байрон Фрэз, который в шестой встрече серии текущего плей-офф благодаря выигранному вбрасыванию на последней минуте помог шайбе задержаться в зоне «Авангарда», что потом привело к голу Максима Шалунова и ничьей менее чем за минуту до завершения третьего периода. Предыдущий гол в том матче Шалунов забил за 33 секунды до сирены.
Последние два матча прошли по схожему сценарию. «Авангард» зарабатывал преимущество в два гола (такое было и в третьей игре), а «Локомотив» героически отыгрывался в третьем периоде. У этих матчей оказался и один общий герой в лице Шалунова — в понедельник он оформил дубль и отдал голевую передачу в овертайме. В среду он же забросил важный гол под занавес второго игрового отрезка.
В третьем периоде счет после начала заключительной 10-минутки сравнял Егор Сурин, который, как и автор гола у «Авангарда», самый результативный игрок плей-офф Константин Окулов, нанес наибольшее количество бросков за матч — шесть. При этом у Сурина много чего не получалось в течение всей серии, но именно он стал автором важнейшего гола как в матче, так и в серии. Примерно то же самое можно сказать и о Максиме Березкине, который не забивал с конца марта и чей гол в овертайме стал всего лишь вторым в полуфинале.
Важнейшая рокировка Хартли.
Ярославцы сумели переломить серию в последних трех играх, несмотря на то что долгое время ситуация складывалась не в их пользу. По первым трем играм из четырех казалось, что железнодорожники против такой быстрой, жесткой и системной команды, как «Авангард», выстоять не смогут. Омичам помогала глубина состава, иллюстрацией чего стало то, как блеснул игравший в четвертом звене Василий Пономарев, забросивший в серии четыре гола. Главный тренер Ги Буше поднял его в первую тройку и оказался прав — 24-летний форвард, вернувшийся из-за океана и прошлым летом игравший в турнире по хоккею 3×3, в последних двух играх забивал и отдавал.
Тогда казалось, что «Локомотиву», пускай он и сохранил чемпионский костяк, усилий первой тройки в лице Александра Радулова, Сурина и Георгия Иванова окажется недостаточно. Не на высоте в начале серии был и вратарь Даниил Исаев, в то время как Никита Серебряков сумел оформить на такой поздней стадии один «сухарь».
В четвертом по счету матче, когда «Авангард» не пропустил (2:0), команда Буше эффективно сыграла в обороне, пускай и дав сопернику перебросать себя. Эта игра, пожалуй, была намного важнее, чем вторая в Ярославле. Тогда «Авангард» одержал волевую победу (3:1), сам матч запомнился двумя массовыми драками. Одна произошла сразу после первого гола, а вторая — во втором периоде, из-за чего судьям понадобилось около 20 минут, чтобы определить, кому какие штрафы выписать.
Тогда мало кто предполагал, что пятый поединок станет последним успешным для омичей. У тех в состав со временем вернулись защитники Семен Чистяков и Вячеслав Войнов, а также нападающий Александр Волков. «Локомотиву» же огромную пользу принес вернувшийся после травмы Фрэз, который здорово помог ярославцам на вбрасываниях. В то время как лидеры «Авангарда» немного поднаелись, Хартли перетасовал состав, и наиболее важным изменением стала рокировка Радулова и Березкина — последнего он отрядил в тройку к Иванову и Сурину, а Радулова — к Артуру Каюмову и Шалунову.
Пятая игра, помимо «сухаря» Исаева (4:0), запомнилась и тем, что забил Рихард Паник, которого спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги не стал дисквалифицировать, несмотря на удар Наиля Якупова открытым лезвием коньков в предыдущей игре. Пощадила лига и Радулова, который в четвертой встрече уже после ее завершения получил удаление до конца игры за оскорбление судей.
Перевод Радулова и Березкина в разные звенья сработал. Это освежило игру «Локомотива», что, в частности, привело к сумасшедшим и счастливым концовкам последних двух встреч, не говоря уже о потрясшем всех характере ярославцев. Нельзя забывать и о Радулове, который, несмотря на свои 39 лет, удивил даже по сравнению с прошлым сезоном. Форвард словно поймал кураж, его в позитивном плане заводила вся эта атмосфера, чем он здорово пользовался.
О перспективах «Авангарда».
Финал начнется 11 мая с двух игр «Локомотива» против «Ак Барса» в Ярославле, 15 и 17 мая поединки пройдут в Казани. Седьмой матч, если он потребуется, пройдет 23 мая.
Состав «Авангарда» же, который начал обновляться еще с прошлого года после прихода генерального менеджера Алексея Сопина и Буше, не должен претерпеть значительных изменений. Длительные контракты, до 2030 года, имеют Серебряков и Дамир Шарипзянов. Практически то же самое можно сказать и о легионерах Эндрю Потуральски, Майкле Маклауде.
Определенные сомнения есть в отношении защитника Михаила Гуляева и форварда Кирилла Долженкова, которые наверняка захотят попробовать себя соответственно в «Колорадо» и «Коламбусе», которые задрафтовали их в свое время. Но пока их сложно назвать системообразующими игроками омичей.