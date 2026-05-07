Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аргентине проверят мышей на хантавирус в месте отправления судна MV Hondius

В Аргентине ищут источник хантавируса после вспышки на судне.

Источник: Комсомольская правда

Власти Аргентины проведут выборочный отлов грызунов в провинции Огненная Земля для проверки на хантавирус после вспышки заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщили в Минздраве.

«Специалисты Института имени Мальбрана направятся в Ушуайю для отлова и исследования грызунов в районах, где находились заболевшие, с целью выявления возможного присутствия вируса в природных резервуарах», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, с 1996 года, когда в стране стало обязательным уведомление о случаях хантавирусной инфекции, в Огненной Земле заражения не фиксировались.

Ранее KP.RU сообщал, что на борту MV Hondius хантавирус подтвердился у восьми человек. Трое пассажиров скончались, еще один находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Пассажир лайнера Джейк Розмарин рассказал об обстановке на борту и прокомментировал версии о возможном источнике инфекции.