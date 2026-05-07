В Аргентине проверят мышей на хантавирус в месте отправления судна MV Hondius

Власти Аргентины проведут выборочный отлов грызунов в провинции Огненная Земля для проверки на хантавирус после вспышки заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщили в Минздраве.
«Специалисты Института имени Мальбрана направятся в Ушуайю для отлова и исследования грызунов в районах, где находились заболевшие, с целью выявления возможного присутствия вируса в природных резервуарах», — говорится в сообщении.
По данным Минздрава, с 1996 года, когда в стране стало обязательным уведомление о случаях хантавирусной инфекции, в Огненной Земле заражения не фиксировались.
Ранее KP.RU сообщал, что на борту MV Hondius хантавирус подтвердился у восьми человек. Трое пассажиров скончались, еще один находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Пассажир лайнера Джейк Розмарин рассказал об обстановке на борту и прокомментировал версии о возможном источнике инфекции.