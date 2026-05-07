Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе с 12 по 15 мая

В России снова начинается короткая рабочая неделя. Сначала граждан ждут три выходных дня — с 9 по 11 мая, а затем четырехдневная рабочая неделя — с 12 по 15 мая.
Из-за того, что День Победы в этом году выпал на субботу, действует правило трудового законодательства о переносе праздничного дня. Так, выходной переносится на ближайший рабочий день. Поэтому понедельник, 11 мая, также будет нерабочим для россиян.
Напомним, что с 27 по 30 апреля уже была четырехдневная рабочая неделя, после которой россияне вышли на майские праздники, начав с 1 мая — Праздника весны и труда.
При этом KP.RU напомнил, что для тех, кто вынужден работать 9 Мая, существует компенсация в виде двойной оплаты либо отгула.
По производственному календарю, в июне предстоит отработать 21 день, причем один из них — 11 июня — будет на час короче.