Захарова назвала слова Сикорского о визите Фицо тотальным саморазоблачением

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание Сикорского об условиях пролёта борта Фицо в РФ на 9 Мая.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об условиях пролёта борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ на 9 Мая.

Она уточнила, что эти слова являются «тотальным саморазоблачением».

«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала Захарова журналистам.

Она отметила, что Сикорский действует в интересах своей супруги Энн Эпплбаум, которая является «ярой американской ультралибералкой».

По словам Захаровой, польский министр иностранных дел действует не в интересах Варшавы.

«Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы. Им же сейчас рассказали, что они целый Берлин освободили в 1945 году, не уточнив, что в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии», — заявила она.

Напомним, Сикорский заявил, что Польша «может простить» Фицо визит в Российскую Федерацию, если он согласится на разблокировку помощи Киеву.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в российской столице в числе иностранных гостей.

По словам источника в польских дипломатических кругах, Фицо отправится в Москву на День Победы, вероятнее всего, на автомобиле.

