Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об условиях пролёта борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо в РФ на 9 Мая.
Она уточнила, что эти слова являются «тотальным саморазоблачением».
«Звучит как тотальное и бесповоротное саморазоблачение — провокаторы-реваншисты, толкающие Европу по проторенной ими же раньше тропе войны к обрыву», — сказала Захарова журналистам.
Она отметила, что Сикорский действует в интересах своей супруги Энн Эпплбаум, которая является «ярой американской ультралибералкой».
По словам Захаровой, польский министр иностранных дел действует не в интересах Варшавы.
«Сикорские-Эпплбаум потом снимутся и уедут на свою родину, которой Польша не является. А полякам будет предложено снова разгребать европейские завалы. Им же сейчас рассказали, что они целый Берлин освободили в 1945 году, не уточнив, что в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии», — заявила она.
Напомним, Сикорский заявил, что Польша «может простить» Фицо визит в Российскую Федерацию, если он согласится на разблокировку помощи Киеву.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо будет присутствовать на параде в честь Дня Победы в российской столице в числе иностранных гостей.
По словам источника в польских дипломатических кругах, Фицо отправится в Москву на День Победы, вероятнее всего, на автомобиле.