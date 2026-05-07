В «Диалог Регионы» назвали самые распространенные фейки про День Победы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Самыми распространенными фейковыми нарративами в преддверии Дня Победы стали ложные сообщения, связанные с шествием «Бессмертный полк», отменой Парада Победы в Москве и переброской ПВО в столицу. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
«В 2026 году наибольшее количество фейковых нарративов — ложные сообщения, связанные с шествием “Бессмертный полк”, отменой проведения Парада Победы в Москве и переброской ПВО в столицу из регионов в целях обеспечения безопасности», — сказал Маклаков.
Он отметил, что в 2025 году в российском сегменте медиа почти не фиксировались фейковые сообщения, связанные с шествием «Бессмертный полк». Вместо этого провокаторы сосредоточились на фейковых акциях для ветеранов. Фейки о переброске ПВО в Москву для обеспечения безопасности Парада Победы, добавил Маклаков, также были в тренде и в 2025 году.