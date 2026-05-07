Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить деятельность регоператоров ТКО в России

По словам Слуцкого, выявленные проблемы создают риски для экологии и санитарной безопасности. «В наш партийный проект “Буду жаловаться в ЛДПР!” поступает огромный поток жалоб на работу — или, точнее, бездействие — регоператоров, занимающихся бытовыми отходами. ЛДПР настаивает: в этой сфере необходимо навести порядок. Комплексно проверить каждую компанию: выполняет ли она свои обязательства перед людьми, как и куда вывозит отходы и каким образом их утилизирует, соблюдает ли все нормы и правила, обеспечивающие чистоту и безопасность», — заявил ТАСС Слуцкий.