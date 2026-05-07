Слуцкий просит Генпрокуратуру проверить деятельность регоператоров ТКО в России

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к первому заместителю генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с просьбой провести комплексную проверку деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Письмо есть в распоряжении ТАСС.
Поводом для обращения, по словам Слуцкого, стали многочисленные жалобы на системные нарушения законодательства в сфере обращения с ТКО со стороны некоторых региональных операторов.
«Прошу вас, уважаемый Анатолий Вячеславович, дать поручение провести комплексную проверку деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, действующих на территории Российской Федерации, в части соблюдения ими законодательства о сборе, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов, с привлечением профильных специалистов, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в обращении.
В письме отмечается, что в России работает 184 оператора ТКО, при этом в ряде регионов качество услуг остается неудовлетворительным. Также указывается, что в 2019—2024 годах ФАС России и ее территориальные органы вынесли 115 решений и 48 предписаний о нарушении антимонопольного законодательства. Среди наиболее частых нарушений — злоупотребление доминирующим положением, навязывание невыгодных условий договоров и ограничение доступа на рынок другим компаниям.
Кроме того, по данным из обращения, в 2025 году Росприроднадзор зарегистрировал 8 674 незаконные свалки. В Московской области за первое полугодие зафиксировано 71 нарушение при перевозке отходов, в том числе с участием иностранных граждан. За четвертый квартал 2025 года системы мониторинга выявили более 20 тыс. нарушений на площадках накопления ТКО.
По словам Слуцкого, выявленные проблемы создают риски для экологии и санитарной безопасности. «В наш партийный проект “Буду жаловаться в ЛДПР!” поступает огромный поток жалоб на работу — или, точнее, бездействие — регоператоров, занимающихся бытовыми отходами. ЛДПР настаивает: в этой сфере необходимо навести порядок. Комплексно проверить каждую компанию: выполняет ли она свои обязательства перед людьми, как и куда вывозит отходы и каким образом их утилизирует, соблюдает ли все нормы и правила, обеспечивающие чистоту и безопасность», — заявил ТАСС Слуцкий.