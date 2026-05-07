ВЦИОМ: 67% россиян считают День Победы главным праздником

25 процентов опрошенных считают День Победы днем памяти и скорби по погибшим.

Источник: Комсомольская правда

Две трети россиян считают День Победы главным праздником страны. Об этом стало известно из данных исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно результатам, 67% опрошенных назвали 9 Мая самым важным праздником. Этот показатель снизился на 9 процентных пунктов по сравнению с 2005 годом.

При этом 25% респондентов считают, что этот день следует воспринимать не как праздник. А как день памяти и скорби — этот показатель вырос на 7 п. п. за тот же период.

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что День Победы остантся одним из самых значимых государственных, общественных и семейных праздников в России после Нового года.

Ранее KP.RU сообщал, что россияне с глубокой благодарностью относятся к ветеранам Великой Отечественной войны. По словам премьер-министр России Михаила Мишустина, победа над нацизмом стала итогом подвига многонационального народа.

Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше