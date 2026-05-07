Глава ВОЗ: Ситуация с хантавирусом на лайнере не похожа на начало пандемии COVID-19

Распространение хантавируса среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius в Атлантике не похоже на начало пандемии коронавируса. Об этом в среду, 6 мая, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, риски для остального мира низкие. Гебрейесус также подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в созыве заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, посвященного ситуации с хантавирусом.
— На вопрос о том, видит ли ВОЗ сходство с чрезвычайной ситуацией в начале кризиса COVID-19, он ответил: "Нет, я так не думаю, — передает газета Vanguard.
При этом глава ВОЗ отметил, что организация предприняла все возможные меры для реагирования, в том числе для обеспечения эвакуации трех человек с лайнера.
Ранее министр здравоохранения ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил, что штамм хантавируса, ставший причиной смерти трех пассажиров круизного лайнера MV Hondius, идентифицирован специалистами ЮАР. Речь идет о его наиболее опасной форме, способной передаваться от человека человеку.
Помимо этого, стало известно, что случай заражения хантавирусом был обнаружен в Швейцарии.