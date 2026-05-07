«Поднимайся медленно, спи низко»: Почему жителям мегаполисов нельзя резко сбегать в горы — главные правила

Правило «поднимайся медленно, спи низко». Не стремитесь за один день набрать более 300−500 метров высоты ночёвки после отметки 2500 м. Если появилась головная боль, тошнота, необычная усталость — остановитесь, отдохните, не идите дальше, пока симптомы не пройдут. Если за 12−24 часа легче не стало — спускайтесь. Горы никуда не денутся, а здоровье — одно.