В Вашингтоне надеются, что бой UFC в Белом доме будет невероятным

Администрация Соединенных Штатов выражает уверенность в том, что запланированный на 14 июня турнир UFC, который пройдет на Южной лужайке Белого дома, станет незабываемым событием.
Об этом заявила руководитель службы протокола США Моника Кроули в своем интервью для Breitbart News.
«Мы ожидаем, что это станет выдающимся зрелищем, настоящим спектаклем», — отметила Кроули.
Она также отметила, что монтаж октагона для предстоящего боя начнется в конце мая.
Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп будет лично утверждать бойцов для участия в турнире UFC в Белом доме. Об этом заявил заявил глава промоушена Дэйна Уайт.