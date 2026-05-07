Юрист Моисеев: подсматривание в чужой телефон может быть уголовно наказуемым

Нарушителя могут привлечь к ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Просмотр чужого телефона может повлечь уголовную ответственность, если речь идет о сборе и использовании защищенной личной информации. Об этом ТАСС сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

Юрист отметил, что в отдельных случаях за просмотр чужого телефона нарушителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье уголовного кодекса за нарушение неприкосновенности частной жизни.

«Чисто по букве закона, под этим подразумевается не только распространение, но и собирание информации. При этом использование каких-либо средств фиксации информации является одним из способов собирания информации, — сказал Моисеев. — На мой взгляд, говорить об уголовном деле можно в тех случаях, если информация, полученная путем подглядывания, носит характер частной жизни. При этом водораздел проходит в тех случаях, когда сам обладатель этой информации относится к этой информации, как к частной, принимает меры по ее охране».

Юрист пояснил, что уголовная ответственность может наступить, если человек умышленно подсматривает в чужой телефон с целью получить информацию. «Если же человек задумался, остановил взгляд на телефоне другого — тут нет субъективной стороны», — добавил собеседник агентства.