Посол РФ в ФРГ: искажение роли Красной армии в разгроме нацизма недопустимо

«Победа, которую многонациональный советский народ одержал над нацизмом в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., является событием исторического масштаба, определившим дальнейшую судьбу нашей страны, Европы, всего мира. Это поистине священный праздник для каждого из нас, наполняющий сердца любовью к Родине и гордостью за подвиги предков, подаривших нам будущее. Долг каждого из нас — с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне, бороться с попытками фальсификации истории, противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне», — сказал Нечаев в обращении к проживающим в Германии соотечественникам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.