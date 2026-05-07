Посол РФ в ФРГ: искажение роли Красной армии в разгроме нацизма недопустимо

Сергей Нечаев заявил, что важно бороться с попытками фальсификации истории.

БЕРЛИН, 7 мая. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о важности борьбы с попытками фальсификации истории и подчеркнул необходимость противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне.

«Победа, которую многонациональный советский народ одержал над нацизмом в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг., является событием исторического масштаба, определившим дальнейшую судьбу нашей страны, Европы, всего мира. Это поистине священный праздник для каждого из нас, наполняющий сердца любовью к Родине и гордостью за подвиги предков, подаривших нам будущее. Долг каждого из нас — с честью, достойно нести знамя народа-победителя, беречь память о тех, кто погиб в той страшной войне, бороться с попытками фальсификации истории, противодействовать искажению роли Красной армии и советского народа во Второй мировой войне», — сказал Нечаев в обращении к проживающим в Германии соотечественникам по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Принципиальное значение, по его словам, имеет вопрос об официальном признании Германией преступлений Третьего рейха и его пособников на территории Советского Союза в качестве геноцида народов СССР.

«Признательны вам, дорогие соотечественники, за то, что вы массово участвуете в шествиях “Бессмертного полка”, других памятных акциях, ухаживаете за мемориалами и захоронениями павших советских воинов. Благодарим вас за ответственную гражданскую позицию, упорство и стойкость, с которыми вы в непростых условиях отстаиваете свое неотъемлемое право — отдать дань памяти и уважения нашим героическим предкам. Благодарим за сопричастность с судьбоносным развитием исторической Родины, приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, веру в нашу победу», — резюмировал посол РФ.

Ранее Нечаев заявлял, что программа мемориальных мероприятий в ФРГ, приуроченных ко дню Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на отсутствие приглашений со стороны официального Берлина, в 2026 году стала шире. Немецкая общественность, как подчеркивал он, активно приглашает дипломатов РФ на памятные мероприятия, которые они проводят 7, 8 и 9 мая в самых разных уголках Германии.

В последнее время дипломаты РФ не получают от властей ФРГ официальных приглашений на памятные мероприятия, связанные с Победой в Великой Отечественной войне. Однако, несмотря на это, как не раз заявлял Нечаев, у российской дипмиссии намечен большой план мероприятий, который она будет реализовывать и с посольствами стран СНГ и с немецкой общественностью. Как указывал посол, Россию «трудно чем-то испугать».

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
