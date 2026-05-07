ФСБ рассекретила показания командующего обороной Берлина перед капитуляцией в 1945-м: вот что он рассказал

В ФСБ напомнили хронологию падения Берлина. 2 мая 1945 года Берлин пал под ударами Красной армии, а его командующий Вейдлинг оказался в плену. Уже 6 мая он был допрошен в разведотделе штаба 1-го Белорусского фронта. Там он описал последнюю встречу с Адольфом Гитлером и предсмертное состояние осажденного города.