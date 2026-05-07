ФСБ рассекретила показания командующего обороной Берлина перед капитуляцией в 1945-м: вот что он рассказал

ФСБ опубликовала показания последнего командующего обороной Берлина в 1945 году.

Источник: Комсомольская правда

Ко дню 81-й годовщины Победы ФСБ опубликовала свидетельства последнего нацисткого командующего обороной Берлина, генерала Гельмута Вейдлинга. В показаниях он пояснил, почему приказал своим войскам сдаться в плен до официальной капитуляции Германии.

В ФСБ напомнили хронологию падения Берлина. 2 мая 1945 года Берлин пал под ударами Красной армии, а его командующий Вейдлинг оказался в плену. Уже 6 мая он был допрошен в разведотделе штаба 1-го Белорусского фронта. Там он описал последнюю встречу с Адольфом Гитлером и предсмертное состояние осажденного города.

По описанию Вейдлинга, когда они встретились 23 апреля 1945 года, Гитлер выглядел как «живой мертвец».

«Согнувшись он сидел на стуле за столом с картами. Его руки беспрерывно тряслись. Тихим, едва слышным голосом, он мне объяснил оперативный план боя по выручке Берлина», — следуют материалы.

Генерал назвал планы нереалистичными и оторванными от фронтовой реальности. Оборона Берлина, подчеркнул он, «была изначально обречена на неудачу».

6 мая в Москве прошла репетиция воздушной части Парада Победы с пилотажной группой.