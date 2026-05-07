Стоянку автобусов организуют для участников акции «Бессмертный полк» в Хабаровске

9 Мая после окончания шествия «Бессмертный полк» хабаровчан и гостей города будут ждать автобусы на следующих остановках: ✔ улица Ленина, остановка «Гостиница “Амур” в направлении от реки Амур — маршруты № 8, 10, 23; ✔ улица Ленина, остановка “Гидрометцентр” в направлении от реки Амур — маршруты № 1С, 33, 56; ✔ улица Ленина, остановка “Гостиница “Амур” в направлении реки Амур — маршруты № 1 Л, 29К ✔ улица Калинина, остановка “Детский мир” — маршруты № 34, 71, 73. Получить информацию о работе маршрутов пассажиры могут у диспетчера МБУ Хабаровска “ХМНИЦ” по телефону: 45−00−56.